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Dünya

Eski IMF başkanının eşi ''en popüler kadın'' seçildi PARİS (A.A)

19 Aralık 2011 18:10

-Eski IMF başkanının eşi ''en popüler kadın'' seçildi PARİS (A.A) - 19.12.2011 - Eski IMF başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın eşi Anne Sinclair, Fransa'da yılın en popüler kadını seçildi. Eski bir televizyon yıldızı olan ve ailesinden kendisine oldukça yüksek bir miras kaldığı bilinen Sinclair, sıralamada IMF'nin yeni başkanı Fransız Christine Lagarde ve Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eski top model ve şarkıcı eşi Carla Bruni'yi geride bıraktı. Sinclair, zor durumdaki eşini yüz üstü bırakmayıp kendisine verdiği güçlü maddi ve manevi destekle Fransızların sempatisini kazanmıştı. Sinclair, ABD'deki duruşmalar sırasında yüklü kefalet ücretini de ödemişti.

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