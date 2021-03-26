Eski IMF Başkanı'nı ifşa edenlerden gazeteci Banon'un Fransa'da cinsel rıza yaşını yükseltme çabaları karşılık buldu

Fransa'da, geçmişte eski IMF Başkanı Dominique Straus Kahn tarafından taciz edildiğini ifşa eden gazeteci-yazar Tristane Banon, Senato'nun 13 olarak belirlediği "cinsel rıza yaşına" tepki göstererek yaşın yükseltilmesi için kampanya yürüttü. Banon'un çağrısının ardından Senato, cinsel rıza yaşını 15 olarak belirledi. Yasalarda daha önce herhangi bir "cinsel rıza yaşı" bulunmuyordu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'da son aylarda çok sayıda kişinin çocuk istismarı ve tecavüz olaylarını ifşa etmeye başlamasının ardından hükûmet harekete geçerken, Senato'nun cinsel rıza yaşını 13 olarak belirleme adımı tepki çekti.

Senato'nun kararına ilk tepki gösterenlerden olan gazeteci Banon, Twitter üzerinden 13 yaşında bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: "Bu fotoğrafta 13 yaşındayım. Bir çocuğu tecavüz ettiğinizde Senato'nun 'rızası vardı' diyebileceği yaşta."

Banon'un Senato'nun kararına karşı başlattığı kampanyaya kamuoyu tarafından bilinen 162 kişi daha katıldı ve Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti de kararın yeniden düşünülmesini destekledi.

Kampanya'nın ardından Senato, oy birliğiyle cinsel rıza yaşını 15 olarak belirleyen, bu yaşta birinin kendisinden beş yaş ya da daha büyük biriyle cinsel ilişkiye rıza gösterdiğini kabul etmeyen bir yasayı onayladı. Ensest durumlarında ise rıza yaşı 18 olarak belirlendi.

Yeni yasal düzenlemeler, yetişkinler ile 15 yaşından küçük çocuklar arasındaki cinsel eylemlerin "ihlal" değil "suç" sayılmasını ve başta ensest olmak üzere bu suçlara karşı daha ağır hapis cezalarını, dava açılması süresinin de uzatılmasını öngörüyor.

Fransa yasaları bugüne kadar herhangi bir cinsel rıza yaşı içermiyor.

Banon'nun Strauss-Kahnn'a karşı mücadelesi

Eski IMF Başkanı Dominique Strauss Kahn, Fransa'nın Cumhurbaşkanı adayı olması planlandığı dönemde ABD'de bir otelde temizlik görevlisi Nafissatou Diallo'ya cinsel saldırıda bulunmuş, Diallo, Kahnn hakkında şikâyette bulunmuştu. New Yorklu yetkililer, DNA örneklerinin oda temizlikçisinin iddialarını doğrular nitelikte olduğunu açıklamışlardı. Avukatları, kadının Strauss-Kahn'la isteyerek ilişkiye girdiğini öne sürülmüştü. Diallo'nun yargı mücadelesinin sonunda ABD'de savcılık "kanıt yetersizliği" göstererek tecavüz suçlamalarını düşürmüştü.

Aynı dönem, Tristane Banon da 2003'te bir mülakat sırasında Dominique Strauss-Kahn'ın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Ancak Fransız kamuoyunda Banon, kötü gösterilmeye çalışılmış, iddia hakkında işlem başlatılmamıştı.