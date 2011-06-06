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Dünya

ESKİ IMF BAŞKANI "SUÇSUZUM" DEDİ NEW YORK (A.A)

06 Haziran 2011 19:52

-ESKİ IMF BAŞKANI "SUÇSUZUM" DEDİ NEW YORK (A.A) - 06.06.2011 - Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tecavüz girişimi ve diğer cinsel saldırı suçlarıyla itham edilen eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn, çıkarıldığı mahkemede "Suçsuzum" dedi. New York'taki bir otelde kat görevlisine cinsel saldırıda bulunmak davasıyla ilgili olarak New York'ta mahkemeye çıkarılan Strauss-Khan, suçsuz olduğunu savundu. New York Yüksek Mahkemesinde görülen davada Yargıç Michael Obus bir sonraki duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi. Tecavüz girişimi, cinsel taciz gibi 6 ayrı suçla itham edilen Strauss-Kahn suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

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