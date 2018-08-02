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Eski İHD şube başkanı ve HDP milletvekili adayı Paksoy 'terör propagandası'ndan tutuklandı

Eski Bingöl İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Başkanı Nihat Aksoy, sosyal medyada paylaşımı nedeniyle tutuklandı

02 Ağustos 2018 22:33

24 Haziran seçimlerinde , HDP'nin Bingöl milletvekili adayı, eski  İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Başkanı Nihat Aksoy, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Bingöl'den HDP 'nin milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen İHD eski Şube Başkanı Nihat Aksoy, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Bingöl'de bugün adliyeye çakırılan Aksoy, Fransa'nın Paris kentinde öldürülen, PKK kurucularından Sakine Cansız'ın mezarı başında çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

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