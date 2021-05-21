Eski İçişleri Bakanı Tantan: Suç örgütleriyle ilgili iki kanun bu iktidar döneminde kaldırıldı, iktidar samimiyse gerçeği ortaya çıkarır ve soruşturmaya başlar

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarıyla ilgili olarak, "Online eğitim dediler mafya eğitimi verdiler. Çünkü… 1993'te çıkan ‘silahlı-silahsız suç örgütleriyle mücadele kanunu' 2006'da kaldırıldı… 1999'da çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanunu 2005'te kaldırıldı. Hepsi bu iktidar döneminde. Delilden suça gidilmesi gerekirken suçtan delile gidiliyor. Siyaset devlet oldu! Normalde devlet vardır. Yasama-yargı-yürütme…" dedi.

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Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Tantan, Peker'in 6. videosunda “Büyük skandallar benim gibi insanların anlattıklarıyla ortaya çıkar; ömrü devletin içinde geçmiş, istihbaratta, poliste, askeriyede, siyasette, sokakta geçmiş… Benden çıkacak, bakkaldan değil ki… Soydunuz devleti tarihin her döneminde” ifadelerine ilişkin şöyle konuştu:

"Devletin elinde illegal faaliyette olanların arşivi vardır. Ve devlet içinde birileri bu arşivi kullanarak bazı işadamlarından menfaat temin eder. O şahıs, ‘Bunların hepsini biliyorum. Ama ben aldığım paraları dağıttım, siz dağıtmadınız. O paraları alıp başka hesaplar içinde olanlar var' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj verdi. Esas mesele de bu. Devlet, terörle mücadele eden isimsiz kahramanlarına saygısızlık ediyor. Bu isimlerin kullanılması, 1980 öncesi ve sonrasında bu isimlerin kullanılması… Son 19 yılda geldiğimiz nokta. Maalesef, organize suç örgütleri devleti teslim aldı."

Tantan, Peker'in imaj çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yapmaya çalıştığını söyleyerek, "Birilerini ayırıyor birilerine saygı gösteriyor! Beni kaybetmeyin beni kazanın demeye getiriyor. Aslında bu oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan bozar ama bunu yapar mı? İktidarın samimi olmadığı her halinden belli. Samimiyse gerçeği ortaya çıkarır ve soruşturmaya başlar. İktidar bu yüzleşmeyi yapabilir mi bana yapamaz gibi geliyor" dedi.

Tantan "Türkiye'de sistemli bir mafya-siyaset uygulamalarını görüyoruz. Devletin gerçek sahipleri bunlar oldu. Devlet eskiden kendi kendisini denetleyebiliyordu. Hukuk vardı her şeye rağmen. Siz birlikte hareket etmişsiniz, mitingler yapmışsınız. Çok net: Siyasetin desteği olmadan olmaz. Erdoğan ülkesini seviyorsa bu işe dur demeli" ifadesini kullandı.