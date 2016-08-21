Eski İçişleri Bakanı Tantan: 'FETÖ'cüler MİT ve Emniyet'e bizim dönemimizde yerleşseydi bizi asarlardı

Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, ‘FETÖ’ye AKP'nin geçmişte büyük desteklerde bulunduğunu, bu kadroların önemli görevlere getirilmesinde etkisi olduğu söyledi. Tantan, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın 81 il emniyet müdüründen 74’ü 7 bin istihbaratçıdan 6 bin 500’ünün Fethullahçı olduğuna ilişkin açıklamasına ilişkin, “Atayan kendileri, şikayetçi olan kendileri. Eğer bunları biz yapsaydık idamımızı isterler, sonunda da asarlardı” dedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre Tantan şu ifadeleri kullandı:

“Emniyet müdürlerini atayan kimler? Bunlarda hangi bakanın, başbakanın imzaları var. Atayan kendileri şikayetçi olan kendileri. Eğer bunları biz yapsaydık idamımızı isterler ve sonunda asarlardı. Emniyet istihbaratına Fethullahçıları dolduran kendileridir. Şimdi temizlemeye çalıştıklarını söylüyorlar. Çok zaman geçti. 14 yıldır bunların yol almalarına ve ülkeyi bu hale getirmelerine seyirci kalanlardan hesap sorulmalıdır”

Araştırma Komisyonu’ndaki üyeye tepki

Öte yandan TBMM’de 4 partinin uzlaşarak oluşturduğu Darbe Komisyonu’nda AKP kendi üyelerini bildirdi. CHP’li bir üye komisyonda görev alacak AKP’li üyenin ‘Koyu Fethullahçı’ olduğunu öne sürdü. Bu kişinin daha önce Fethullah Gülen’i göklere çıkaran açıklamaları ve yazıları bulunduğu hatırlattı. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de komisyondaki AKP’li Hüseyin Kocabıyık’ın görevlendirilmesine karşı çıktı ve şunları söyledi:

“Hüseyin Kocabıyık’ın görevlendirilmesinin AKP’nin FETÖ ile mücadele etmediği, etmeye de niyetinin olmadığını, tamamen durumu idare edip kendi üzerine düşen sorumlulukları örtbas etmeye yönelik bir atamadır”