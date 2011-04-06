-ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI KUÇİ GÖZALTINA ALINDI PRİŞTİNE (A.A) - 06.04.2011 - Suvareka Belediye Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Blerim Kuçi'nin, tanıklık etmek istemediği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Avrupa Birliği Kosova Hukuk Düzeni Misyonu (EULEX) polisi tarafından tutuklanarak göz altına alınan Kuçi'nin, eski Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanı Fatmir Limay'la ilgili tanıklık etmek istememesi nedeniyle 30 gün hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı. Olaya tepki gösteren Suvareka Belediyesinden yapılan açıklamada, Kosova'nın özgürlüğü için katkısı büyük olan Kuçi'nin ilkeli ve onurlu bir yurttaş olarak bilindiği kaydedildi. Kuçi'nin suçsuz olduğu inancının vurgulandığı bildiride, EULEX'in bu hareketiyle bütün yurttaşların onuruyla oynadığı ifade edildi. Bildiride, Kuçi'nin bir an önce serbest bırakılması istendi. -MUHALEFETTEN TEPKİ Muhalefet partilerinden Kosova Refah İttifakı (AAK) olayla ilgili tepkisinde, Suvareka Belediye Başkanı Kuçi'nin gözaltına alınmasından duydukları kaygıyı dile getirerek, EULEX'in hukukun üstünlüğü için çaba tüketmesi, Arnavutların haklı özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık mücadelelerine dokunmaması istendi.