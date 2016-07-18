Eski HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer gözaltında

Darbe girişimiyle ilgili başlayan soruşturmalar kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 3 ayrı adliyede görevli 140 hakim ve savcıdan 61'inin gözaltında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 61 kişi içinde eski HSYK 2. Dairesi Başkanı, 17-25 Aralık soruşturmaları sonrası da Küçükçekmece 1. Çocuk Mahkemesi hakimliğine atanan Nesibe Özer de bulunuyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önceki gün haklarında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından gözaltı kararı çıkarılan 140 hakim ve savcıdan 61'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bakırköy Adalet Sarayı, Küçükçekmece Adalet Sarayı ve Bölge İdare Mahkemesi'nde görevli hakim ve savcılar, ilk olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Hakim ve savcılar, buradaki işlemlerinin ardından dün gece yarısı Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildiler.

Nesibe Özer de gözaltında

Hala Bakırköy Adalet Sarayı konferans salonunda gözaltında tutulan 61 hakim ve savcı arasında eski HSYK 2. Dairesi Başkanı Nesibe Özer'in de olduğu öğrenildi.

Özer, 17-25 Aralık soruşturmaları sürecinde HSYK 2. Daire Başkanlığı yapıyordu. Özer, 17 – 25 Aralık soruşturmasından sonra Kasım 2014 tarihinde Küçükçekmece 1. Çocuk Mahkemesi'ne hakim olarak atanmıştı.

2 AYM üyesi hakkında soruşturma

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, FETO'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki üyesi Alparslan Altan ve Erdal Tercan hakkında disiplin soruşturması işlemlerini başlattı.

Adana'da 23 hâkim ve savcı tutuklandı

Adana'da darbe girişimiyle ilgili adliyeye sevk edilen 28 hakim ve savcıdan 23'ü tutuklandı.

Adana'da darbe girişimiyle ilgili adliyeye sevk edilen 28 hakim ve savcıdan 23'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı medya iletişim bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından soruşturma başlatıldı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından açığa alınan Adana'da görevli hakim ve savcılardan, gözaltına alınanların adliyeye sevk edildiği belirtilen açıkalamada, "Adana Adliyesi ile Adana Bölge İdare Mahkemesi’nde görevli, 'PDY' üyesi olduğu iddia edilen şüpheli 28 hakim ve savcı, Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadelerinin alınmalarının ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş, sorguları tamamlanan şüpheli hakim ve savcılardan 23'ü tutuklanırken, 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kayseri'de 29 hâkim ve savcı tutuklandı

Darbe girişimi kapsamında, Kayseri'de 29 hakim ve savcı tutuklanarak cezaevine yollandı.

Bu çerçevede gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 29 yargı mensubu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Nevşehir Kapalı Cezavine sevk edildi.

Yargı mensupları, adliyeki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Nevşehir'e gönderildi.Öte yandan, 6 yargı mensubunun firari olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de 4 hâkim ve 1 savcı tutuklandı

Darbe girişimi sonrası ülke genelinde başlatılan soruşturmalar kapsamında Kırıkkale'de gözaltına alınan 4 hakim ve 1 Cumhuriyet savcısı, sevk edildikleri Adliye'de bu sabaha karşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Kırıkkale'de 31 Emniyet Müdür Yardımcısı ise açığa alındı.

Soruşturma kapsamında Kırıkkale'de aranan 12 hakim ve savcı arasında bulunan 4 hakim ve 1 savcı, Kırıkkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince evlerinden alınarak Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sorgulamaları yapılan 4 hakim ve 1 savcı, adliyeye sevk edildi. Savcı ve hakimler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Yozgat Cezaevi'ne gönderildi.

Bu arada Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bulunan 31 Emniyet Müdür Yardımcısı haklarında soruşturma başlatılarak açığa alındı.