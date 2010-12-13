-ESKİ HIRVAT BAŞBAKANI HAKİM KARŞISINDA ZAGREB (A.A) - 13.12.2010 - Avusturya'da 3 gün önce tutuklanan Hırvatistan'ın eski Başbakanı İvo Sanader, Salzburg'da hakim karşısına çıktı. Hırvatistan'da 9 Aralıkta dokunulmazlığı kaldırılan ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu tarafından ''iktidarı kötüye kullandığı'' gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten yayınlanan eski Başbakan Sanader, 3 gün önce Avusturya'da tutuklanmıştı. Avustruya'nın Salzburg kentindeki mahkemece önceki gün 14 gün gözaltı süresi verilen Sanader, hakim karşısına çıktı. Sanader, suçsuz olduğunu ve adaletten kaçmadığını ifade etti. Avustruya haber ajansı APA'nın haberinde, Sanader, Hırvatistan'a dönüp teslim olmak istediğini kaydetti. Eski Başbakan Sanader, ''yolsuzluk ve yasa dışı kazanç sağlamak'' iddialarına karşılık suçsuz olduğunu söyledi. Sanader, ''Hırvatistan polis güçleriyle Hırvatistan sınırında buluşup teslim olacaktım, bu yüzden de Avustruya'dan Hırvatistan'a doğru hareket ederken tutuklandım'' dedi. İvo Sanader'in, kendisine verilen ek gözaltına süresinin dolmasının ardından yeniden hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Sanader, geçen hafta parlamentoda dokunulmazlığının kaldırılmasının görüşüldüğü sırada, karayoluyla Hırvatistan'dan Slovenya'ya gitmişti. Sanader, daha sonra geçtiği Avusturya'da polis tarafından tutuklanmıştı. 2003 ile 2009 yılları arasında Hırvatistan'ın Başbakanı olarak görev yapan Sanader, hakkındaki ''yolsuzluk ve yasadışı kazanç sağladığı'' iddiaları üzerine Başbakanlıktan istifa etmiş ve iktidardaki HDZ partisi de kendisini partiden ihraç etmişti.