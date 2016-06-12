Eski HEP Genel Başkanı Feridun Yazar hayatını kaybetti

Kürt siyasetinin önemli isimlerinden, Halkın Emek Partisi'nin (HEP) genel başkanlığı da yapan Feridun Yazar, Ankara'da hayatını kaybetti. Yazar, bir süredir yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Yazar’ın vefat haberinin ardından yakınları Ankara'ya hastaneye akın etti. Yazar’ın cenazesi öğle saatlerinde Urfa’ya götürülecek ve DBP ile HDP tarafından düzenlenecek cenaze töreninin ardından doğduğu köy olan Küçükördek’te toprağa verilecek.

Feridun Yazar kimdir?

1944 yılında Urfa’nın Küçükördek Köyü’nde doğdu. 1971’de 12 Mart askeri cuntası tarafından Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO) davasından hapse mahkum oldu. 1977’de CHP’den Urfa Belediye Başkanı seçildi. 1980 askeri cuntası tarafından bir kez daha hapsedildi ve iki yıl hapishanede kaldı. 1988’de SHP Urfa İl Başkanı oldu. SHP’den 7 vekil ihraç edilince istifa eden 12 il başkanından biriydi. Kurulmasının ardından HEP’in genel başkanlığı görevini üstlendi. 1988’de 'terör' gerekçesiyle bir kez daha hapsedildi. 90’lı yıllardan sonra DEP, DEHAP, HADEP, DTP süreçlerinde yer aldı. 1 Kasım genel seçimlerinde HDP’den Urfa milletvekili adayıydı.