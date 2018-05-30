Eski HDP milletvekilleri Ayla Akat ve Taşkın Aktaş tahliye edildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ardahan milletvekili adayı Dr. Taşkın Aktaş ile eski milletvekili Ayla Akat Ata, “örgüt propagandası” yapmak suçuyla yargılandığı davada tahliye edildi.

HDP Ardahan milletvekili adayı Dr. Taşkın Aktaş ile Tevgera Jinên Azad (TJA) aktivisti Ayla Akat Ata'nın örgüt propagandakı yaptıkları suçmasıyla tutuklu yargılandıkları davanın duruşması bugün Ardahan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, eski Batman Milletvekili Ata ve yeniden Ardahan'dan milletvekili adayı gösterilen Aktaş ile birlikte 3 kişinin daha tahliyesine hükmetti.