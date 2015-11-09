T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski HDP Milletvekili Sebahat Tuncel, 6 ayrı soruşturmadan ifadeye çağrıldı

Tuncel'in milletvekilliğinin sona ermesiyle hakkındaki fezleke savcılığa iddia edildi

09 Kasım 2015 20:07

Eski İstanbul Milletvekili HDP'li Sebahat Tuncel, "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla hakkında yürütülen 6 ayrı soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Radikal'İn haberine göre, HDP eski İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında, 2008 ve 2009 yıllarında seçim çalışmaları sırasında Anadolu Yakası'nın çeşitli ilçelerinde PKK'yı övücü konuşmalar yaptığı iddiasıyla 6 ayrı soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncel hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Tuncel'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınması için çağrı kağıdı çıkarttı.

Sebahat Tuncel hakkında o tarihlerde başlatılan soruşturma ve soruşturmaya ilişkin deliller Tuncel'in 2011 yılında HDP İstanbul Milletvekili olması sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fezleke olarak gönderildi. Tuncel'in Milletvekilliği sıfatı kalkınca fezleke yeniden savcılığa iade edildi. Bunun üzerine savcılık milletvekilliği sıfatı kalkan Tuncel'i ifadeye çağırdı.

ETİKETLER

sebahat tuncelifadesoruşturma

İlgili Haberler

HDP'li Sebahat Tuncel 'terör örgütü üyeliği' suçlamasından beraat etti

'Terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası alan HDP milletvekili Sebahat Tuncel yeniden yargılanmıştı

Sebahat Tuncel'in beraat kararına Savcı'dan itiraz

Duruşma Savcısı Ramazan Tiyek, kararın bozulması için Yargıtay'a başvurdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24