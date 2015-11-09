Eski HDP Milletvekili Sebahat Tuncel, 6 ayrı soruşturmadan ifadeye çağrıldı

Eski İstanbul Milletvekili HDP'li Sebahat Tuncel, "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla hakkında yürütülen 6 ayrı soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Radikal'İn haberine göre, HDP eski İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında, 2008 ve 2009 yıllarında seçim çalışmaları sırasında Anadolu Yakası'nın çeşitli ilçelerinde PKK'yı övücü konuşmalar yaptığı iddiasıyla 6 ayrı soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncel hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Tuncel'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınması için çağrı kağıdı çıkarttı.

Sebahat Tuncel hakkında o tarihlerde başlatılan soruşturma ve soruşturmaya ilişkin deliller Tuncel'in 2011 yılında HDP İstanbul Milletvekili olması sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fezleke olarak gönderildi. Tuncel'in Milletvekilliği sıfatı kalkınca fezleke yeniden savcılığa iade edildi. Bunun üzerine savcılık milletvekilliği sıfatı kalkan Tuncel'i ifadeye çağırdı.