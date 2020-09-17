Gözaltına alınan eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven serbest bırakıldı

Gözaltına alınan eski HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven serbest bırakıldı.

Leyla Güven, bugün HDP'nin Hakkari il binasından çıktıktan sonra ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne (TEM) götürüldü. Güven'in emniyette ifade vermeyi reddettiği ve savcılığa çıkarıldığı öğrenildi.

Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Konuşması gerekçesiyle gözaltına alınmıştı

Leyla Güven'in Hakkari'de katıldığı Barış Anneleri Meclisi'ndeki konuşması gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Güven konuşmasında anneler adına Erdoğan'a seslendi ve şunları söyledi;

"Ölen herkesin kim olursa olsun, bu ülkede yaşayan herkesin yaşamı değerlidir. Herkesin annesinin acısı aynıdır, gözyaşlarının rengi aynıdır. Artık bunları ayrıştırmayın' diyor anneler. 'Biz yaşadık başka anneler yaşamasın' diyorlar. "Siz çözüm planı yapacağız' demiştiniz ama siz bir çöktürme planı ortaya koydunuz' diyorlar. Siz bütün dağlarımıza, taşlarımıza karakollar diktiniz. Siz bir barış konsepti ortaya koymadınız. Gelin savaştan vazgeçin. Barış erdemliliktir. Gelin kandan, ranttan vazgeçin.'"

HDP İl Binası önünde oturan annelere de değinen Güven "Biz o annelerin de Kürt sorununun çözümsüzlüğünden dolayı orada oturduğunu biliyoruz. Oturtulduğunu biliyoruz ama ayrıştırmıyoruz" diye konuştu. Güven, "HDP barış çağrısı yapıyor" ifadesini kullandı.

Güven, "Sayın Öcalan'ın söylediği barış çağrısı çok önemlidir. Tecriti kaldırın. Öcalan'ın sağlık ve güvenliğini sağlayın. Ortadoğu'ya barış gelsin" dedi.

Toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle Barış Anneleri Meclisi üyesi Fatma Turan da bugün "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.