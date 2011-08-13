T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eski Hakkari Milletvekili Zeydan vefat etti  YÜKSEKOVA (A.A)

13 Ağustos 2011 20:26

-Eski Hakkari Milletvekili Zeydan vefat etti  YÜKSEKOVA (A.A) - 13.08.2011 - Eski Hakkari Milletvekili Mustafa Zeydan, Ankara'da yaşamını yitirdi.  Alınan bilgiye göre, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Güven Hastanesinde öğle saatlerinde vefat eden 73 yaşındaki Zeydan'ın cenazesi, 15 Ağustos Pazartesi günü, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesindeki aile mezarlığında toprağa verilecek.  Hakkari'de Pinyanişi ailesinin kanaat önderlerinden olan Zeydan, 25 yıl Yüksekova Belediye Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra 19, 20 ve 22. dönem milletvekilliği yaptı. Mustafa Zeydan, 5 çocuk babasıydı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24