-Eski Hakkari Milletvekili Zeydan vefat etti YÜKSEKOVA (A.A) - 13.08.2011 - Eski Hakkari Milletvekili Mustafa Zeydan, Ankara'da yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Güven Hastanesinde öğle saatlerinde vefat eden 73 yaşındaki Zeydan'ın cenazesi, 15 Ağustos Pazartesi günü, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesindeki aile mezarlığında toprağa verilecek. Hakkari'de Pinyanişi ailesinin kanaat önderlerinden olan Zeydan, 25 yıl Yüksekova Belediye Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra 19, 20 ve 22. dönem milletvekilliği yaptı. Mustafa Zeydan, 5 çocuk babasıydı.