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Eski hakim yeni savcı Baş: Mor Beyin mağduruyum

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, eşini ameliyat için götürdüğü İstanbul’daki özel hastanede gözaltına alınıp tutuklandıktan 9 ay sonra serbest bırakılan Bursa 1

01 Şubat 2018 22:38

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, eşini ameliyat için götürdüğü İstanbul’daki özel hastanede gözaltına alınıp tutuklandıktan 9 ay sonra serbest bırakılan Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Fahrettin Baş, hakim önüne çıktı. Serbest kaldıktan sonra Bursa İstinaf Mahkemesi Savcısı olarak göreve iade edilen Baş, duruşmada \"Mesleğim boyunca örgüte karşı durdum. Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi.
Bursa 10\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Savcı Fahrettin Baş ve avukatları katıldı. Göreve iade olduktan sonra Bursa İstinaf Mahkemesi Savcısı olarak görevini sürdürmekte olan Fahrettin Baş, savunmasında, hakimlik mesleği boyunca örgüte karşı durduğunu ve mücadele içinde olduğunu söyledi. Baş, \"ByLock kullandığım iddiasıyla 9 ay tutuklu kaldım. Bakanlığın yaptığı çalışmayla \'Mor Beyin\' virüs programı suretiyle ByLock listesinde adımın geçtiği anlaşılarak, serbest kalıp göreve iade edildim. Halen Bursa İstinaf Mahkemesi Savcısı olarak görev yapmaktayım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum\" dedi. 
Duruşmada tanık olarak dinlenen eski Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cihat Koçak ise, “Fahrettin Baş hakkında FETÖ ile ilgili olduğu yönünde beyanda bulunmadım. Bu beyanımı tekrar ederim\" dedi. 
Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından, avukatların talebini kabul ederek, tanıklar Hakim M.Ö. ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İ.K.\'nın dinlenmesinden ve tüm ara kararlardan vazgeçerek dosyanın mütalaa hazırlanmak için Başsavcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma 9 Şubat 2018 tarihine ertelendi.​

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