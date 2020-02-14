Eski hakem Abdullah Yılmaz'ın iddiası: Merkez Hakem Kurulu istifa etti

Eski hakem Abdullah Yılmaz, YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) istifasını verdiğini ve giderayak ligi provoke etmek istediğini iddia etti.

Cüneyt Çakır'ın performans anlamında bu sezon çok kötü maçlar çıkarttığını ifade eden Yılmaz, MHK'ye, "Trabzon - Sivas maçı nedir? Ligin kaderini belirleyecek olan bir maç. Ne yaptı MHK. 5 yıl Trabzon maçını vermediği bir hakeme, hem de bu sezon performansı iyi olmayan bir hakeme maç verdi. Bir başka kriter neyi düşündün bizim bilmediğimiz? İşin arka planında. İstifanı verdin. Ne yaptın? Buna kılıf hazırlamak nasıl olsa ben istifamı verdim. Ligi de futbolu da provoke edeyim. O şekilde gideyim. Cüneyt'in bu denli bir karşılaşmaya atanmasının ligi provoke etmekten başka bir açıklaması olamaz" diyerek tepki gösterdi.