Eski HaberTürk muhabiri Aslı Işık: Hamileydim, Muharrem Sarıkaya beni itti, sandalyeden düştüm

Eski HaberTürk Ankara muhabiri Aslı Işık, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerin yayılmasının ardından HaberTürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya'nın hamile olduğu sırada kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Işık, "Uzaklardan hışımla gelip beni oturduğum sandalyeden iterek düşürdü" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaparken İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir’e tokat atan Muharrem Sarıkaya ile ilgili yeni şiddet iddiaları ortaya atıldı.

HaberTürk’ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ve gazeteci Fergün Atalay da Muharrem Sarıkaya'nın kendilerine şiddet uyguladığını dile getirdi.

Habertürk’ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık Twitter’da yaptığı paylaşımda, "Sarıkaya'nın rutin hareketi bu. Adam şiddeti öyle içselleştirmişti ki, 7 aylık hamileyken bana bundan çok daha fazlasını yapmıştı. Medyanın kelli felli abileri bunların hepsini biliyor. Yer Habertürk tarih: 7. 8.2009" dedi. Yıllar önce yaşandığını öne sürdüğü şiddet olayıyla ilgili Dijital Gaste’ye konuşan Habertürk Ankara bürosu eski muhabiri Aslı Işık, Muharrem Sarıkaya’nın uzun bir süre mobbingine maruz kaldığını ve hamileyken şiddet gördüğünü söyledi.

Işık, Habertürk’ün Ankara’daki haber merkezinde yaşadığı şiddeti şöyle anlattı:

"Putin 7 Ağustos’ta Ankara’ya gelmişti. Basın toplantısını izlemeye başka bir muhabir gönderdiler. Sonrasında ise gece 10 gibi, yardımcısı Ahmet Dirican haberi benim yazmamı istedi. Ben de 'izlemediğim bir haberi nasıl yazacağım' deyince, Sarıkaya uzaklardan hışımla gelip beni oturduğum sandalyeden iterek düşürdü."

Şiddet gördüğü esnada büroda birçok muhabir ve yönetici yardımcılarının bulunduğunu belirten Işık, "Olay, gece 10 sularındaydı. O sırada birçok muhabir ve Sarıkaya'nın yardımcıları da büroda bulunuyordu. Birçoğu olayı gördü... Hamile olduğum için sürekli mobbing uyguluyordu. Günde 4 işe gönderiyordu ve eşim işsiz olduğu için mecbur olduğumu bilerek istifaya zorluyordu. Çok uzun ve yorucu bir süreç oldu, 3,5 yıl dayandım. Dava açtım hem işe iade hem tazminat aldım. Ama mobbingde avukat şahit istedi" diye konuştu.

Yaşadığı mobbing nedeniyle mesleğinden soğuduğunu ve işini bırakmak zorunda kaldığını belirten Işık, “Bu süreçte olmayan şeylerden defalarca savunmamı istediler haklı gerekçe olmadığı için işten çıkaramadılar. Süt iznimi kullandırtmadılar. Çok üzüntü verici bir süreçti. Kısaca bir hayatın üstünü örtmek istediler ki bir bakıma örttü de medyadan soğudum ve mesleğimi bıraktım" ifadelerini kullandı.

Işık, gazeteciliği bırakma sebebini, "Bu meslek bana insanların haklarının peşinde koşarken, kendi haklarını korumaktan aciz olma çaresizliğini hep yaşatmıştır. Yanlış anlaşılmasın, kendi adıma hak arayışından hiç vazgeçmedim. Sadece duyarsız insanların çoğunlukta olduğu bir meslekte kalmak istemedim" sözleri ile anlattı.

Sarıkaya’nın Twitter’daki özür açıklamasını alıntılayan Gazeteci Fergün Atalay ise, "Muharrem abi, yıllar önce Ankara Devlet Konukevi’ndeki bir basın toplantısında konuşanı göremediğin gerekçesiyle itip kaktığın, mikrofonunu çekiştirdiğin muhabir de bendim. Ama kayıt olmadığı için özür dilemedin tabii. Zaten olayı da beni de hatırlamıyorsundur kesin" ifadelerini kullandı.