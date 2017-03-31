Eski güvenlik danışmanı 'dokunumazlık' istedi

Wall Street Journal, ABD’nin ulusal eski güvenlik danışmalarından Michael Flynn'in Başkan Trump’ın ekibinden bazı kişilerin Rusya hükümeti ile bağlantılarına dair ifade vermeye hazır olduğunu ancak Kongre’ye bağlı istihbarat komisyonlarında ifade vermesi için dokunulmazlık talep ettiğini iddia etti.

Flynn’in avukatı Robert Kelner, müvekkilinin bir şeyler anlatmaya çok istekli olduğunu, şartlar el verdiğinde ifade vereceğini ifade etti. Kelner, “Hiçbir sağduyulu kişi böyle çok yoğun siyasi bir sürek avının yaşandığı bir ortamda adil olmayan bir cezai kovuşturma riskine karşı kendini teminat almadan ifade vermeye kalkmaz” ifadelerini kullandı.

Ivanka Trump'ın eşi Kushner de ifade verecek

Amerikan Kongresi’nin Donald Trump’ın ekibinin Rusya ile temaslarını araştırması sürecinde Başkan’ın damadı Jared Kushner’ın da ifadesine başvurulacağı bildirilmişti. Beyaz Saray Jared Kushner’in Senato’nun İstihbarat Komisyonu’na gönüllü olarak ifade vermeye hazır olduğunu hafta başında duyurmuştu.

Başkan’ın özel danışmalarından olan Ivanka Trump’ın eşi Kushner dış politika dosyalarından da sorumlu. Beyaz Saray’da çalışan bir görevli, Kushner’ın Donald Trump’ın seçim kampanyaları sırasında ve Kasım ayı ile yeni kabinenin Ocak ayında resmen göreve başlaması arasında geçen dönemde Trump ekibi ile yabancı hükümetler arasında bağlantıyı sağlayan kişi olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Rus Büyükelçisi ile Trump Tower'daki buluşma

Amerikan medyası Kushner’ın aralık ayında New York’taki Trump Tower binasında Rusya Büyükelçisi Sergey Kislyak ile buluştuğunu, bu temaslar sırasında daha sonraki ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in de hazır bulunduğunu bildirmişti.

Siyasi gözlemciler Trump ekibinin başkan yeni görevine başlamadan önce Rusya Büyükelçisi ile görüşmesinin sakıncalı bir şey olmadığını belirtiyorlar, ancak bu görüşmelerde Trump ekibinin Moskova ile yasadışı bazı anlaşmalara varmış olabilecekleri şüphesi üzerinde durulduğuna işaret ediyorlar.

Amerikan istihbarat servisleri başkanlık seçimi sırasında Trump'ın siyasi rakibi Hillary Clinton'ın ekibine ve mensubu olduğu Demokrat Parti'ye düzenlenen hecker saldırılarının ardında Rusya'nın olduğu suçlamasını yöneltmişlerdi.

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dpa/afp/ÇA,GA