Eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Roh Tae-woo hayatını kaybetti

Eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Roh Tae-woo’nun 88 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Seoul Ulusal Üniversite Hastanesi, Roh’un hastalığıyla ilgili tedavi olurken hayatını kaybettiğini duyurdu. Roh, 1979’da düzenlenen, arkadaşı Chun Doo-hwan’ın cumhurbaşkanı olduğu askeri darbede orduyu yönetmişti. Darbe ve demokrasi taraftarlarına 1980’da düzenlenen ordu müdahalesi Güney Kore’nin modern tarihinde “karanlık dönemler” olarak hatırlanıyor.

1987 yılında giderek artan demokrasi protestoları sonucunda Roh ve Chun, cumhurbaşkanlığı seçimini kabul etmiş, Roh cumhurbaşkanı seçilmişti.

Roh, cumhurbaşkanlığı sonlandıktan sonra yolsuzluk suçlamalarını kabul etmiş, hapse girmişti.