Eski G.Saray Başkanı: Gözyaşı ile dolu uzun yıllar bizi bekliyor

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, mevcut başkan Duygun Yarsuvat'ın başarılı olmasının imkansız olduğunu iddia ederken, Mecidiyeköy'de yapılacağı söylenen otel için, "O projeyi yapmak imkansız. Otel yapımı için gereken 17 milyon dolar dışarıdan bulunamaz" dedi.

Galatasaray Kulübü eski başkanı Adnan Polat, Kanal A'da yayınlanan Sporvizyon Programı'nda gündem oluşturacak açıklamalar yaptı.

Ünal Aysal dönemini ve Duygun Yarsuvat'ı eleştiren Polat, "Görevde kalsaydım kulübün borcu sıfırlanırdı" dedi. Galatasaray'da mali tablonun düzelmesi için 1 değil 3 tane Riva'ya ihtiyaç olduğunu kaydeden Adnan Polat, şunları söyledi:

‘Kalsaydım Galatasaray'ın borcu sıfırlanmış olurdu’

"Yapılacak çok projeler vardı. Devam etseydik Galatasaray başka bir boyuta gelmiş olurdu. Borcu da sıfırlanmış olurdu. Mali tablonun dışında bana göre en önemli konu; Galatasaray birlik ve beraberliğini kaybetmekle birlikte o fırsatları da kaybetti. O fırsatları tekrar yakalamak çok uzun süreçler gerektirebilir. Galatasaray çok zorlu bir sürece girdi ve uzun yıllar bunun altından kalkmak kolay olmayacak."

‘Yarsuvat'ın beklentileri karşılaması mümkün değil’

"Duygun Yarsuvat yönetiminin beklentileri karşılaması mümkün değil. Çünkü, Duygun Yarsuvat durumu yeni anlamaya başladı. Üstesinden gelmesi çok mümkün görünmüyor. Allah yardımcıları olsun."

‘Yarsuvat'ın şike açıklaması gereksiz, siyasete girilmemeli’

"Galatasaray kulübü sporla uğraşmalı. Onun dışında siyasete girmemesi lazım. Gereksiz ve talihsiz bir açıklama. Niye yaptı, bilmiyorum."

‘Galatasaray'da deniz bitti’

"Galatasaray'da kriz giderek büyüyecek. Önlem alınması pek mümkün değil. Yeni kaynaklar yaratma konusunda Ünal Aysal yönetimi sadece sermaye artışı ve hisse satışı yaparak yani öz varlık satışı ile yoluna devam etti. Diğer kulüpler şike nedeniyle Avrupa kupalarından men edilip gelir kaybına uğrarken, onların alması gereken paraları da bünyesine kattı. İyi bir gelir dönemi yaşadı. Ama gelirler kötü kullanıldı ve havaya gitti. Hiçbir yatırım yapılamadı. Deniz bitti. Galatasaray'ın elinde para edebilecek iki gayrimenkulü; Riva ile Mecidiyeköy var. Mecidiyeköy'de otel projesi yapmak imkansız. Otel yapımı için gereken 17 milyon dolar gibi bir katkı dışarıdan bulunamaz."

‘Galatasaray'ın düzelmesi için 3 tane Riva gerekli’

Galatasaray'ın mali durumunu düzeltmek için 1 değil 3 Riva'ya ihtiyaç var. Zor bir süreci yaşayacak Galatasaray. Galatasaray'ın tüzüğünde revizyona gitmesi lazım. Günün şartlarına uydurması lazım. Bunlar olmazsa gözyaşı ile dolu uzun yıllar bizi bekliyor, diyebilirim."

‘Tekrar yönetimde görev almayı düşünmüyorum’

"Ben tekrar kulüpte görev almayı düşünmüyorum. Ama bu değişim ve dönüşümün yaşanması için elimden geleni yardımı yaparım. Bunun dışında aktif olarak yönetimlerin içinde olmak istemiyorum. İyi işler yaptığımı düşünüyorum. Bir dönem sportif olarak çok başarılıydık. Bir dönem tesisleşmeye önem vermek gerekiyordu, onda başarılı olduk."

‘Kapılar kulübe gönül verenlere açılmalı’

"Tüm Galatasaraylılara şunu söylüyorum; üyelerin bir yönetimi taktirleri, sadece sportif netice ile olmamalı. İşin ekonomi, tesisleşme tarafına bakılmalı, kulübün imajı açısından değerlendirilmesi lazım. Olayı bir bütün olarak değerlendirsinler. Taraftarlar kulübü desteklemeye devam etsinler. Ama bu sevgiye karşı Galatasaray yönetimi ve üyeler gerçekten 'Demokrasi Devrimini' yapmalılar. Kapıları Galatasaray'a gönül verenlere açmalılar.

‘Liseli olmayanlara da fırsat verilmeli’

Toplum içinde Galatasaray'a gönül vermiş seçkin insanlar var. Onların da kulübe girebilmesi, üye olabilmesi lazım. Galatasaray Kulübü, Galatasaray Lisesi'nde kurulmuştur. Galatasaray Liselilere bir hak verilmiştir. O hak devam etmeli. Liseliler kulübe müracaat ettiklerinde kulübe üye olabilmeliler. Liseli olmayan her meslek grubundan kendini kanıtlamış, kaliteli Galatasaray'a gönül vermiş insanların da kulübe girebilmeleri lazım. Galatasaray'ın insan kaynaklarını zenginleştirmesi lazım."