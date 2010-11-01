Eski gerilla lideri Rousseff seçimleri kazandı

T24 - Brezilya'da dün (31 Ekim 2010) gerçekleşen Devlet Başkanlığı seçimlerini favori gösterilen eski Marksist gerilla Dilma Rousseff kazandı.Brezilya'nın ilk kadın başkanı olan Rousseff, öncelikli olarak kadın erkek eşitliğini sağlamayı vaat ederken “Kadınların kızlarına şunu demelerini istiyorum: Evet kadın başarabilir” diye konuştu.



Dilma Rousseff, ay başında yapılan seçimin ilk turunu birinci sırada bitirmiş, ancak yüzde 50 barajını aşamamıştı. Yüksek seçim kurulu, sayımı yapılan oyların yüzde 99'una göre, oyların yüzde 55.9'unu, rakibi sosyal demokrat Jose Serra'nın ise yüzde 44 oranında oy aldığını açıkladı.



Dilma Rousseff, açıklamasında, halkın güvenine layık olma sözü verdi. Rousseff, "Çok mutluyum. Brezilyalılara teşekkür ediyorum ve bana duydukları güvene layık olma sözü veriyorum" dedi. Rousseff, "yoksulluğu ortadan kaldırma" taahhüdünde bulundu.



Lula, bu yıl sonuna kadar başkanlık görevini sürdürecek



Yenilgiyi kabul ettiklerini açıklayan muhalefet lideri Aecio Neves ise, “Brezilya bir monarşi değil. İktidar, Lula döneminden çok daha sert bir muhalefete hazır olsun” açıklamasını yaptı.



Sarkozy'den kutlama mesajı





Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Rousseff'e gönderdiği kutlama mesajında, Rousseff'in bu göreve seçilmesinin, Brezilya halkının, Rousseff'in Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile birlikte Brezilya'nın modern ve daha adil bir ülke olması için yaptığı çalışmayı kabul ettiğini gösterdiğini belirtti.



Eski bir Marksist gerilla ve önemli bir bürokrat olan 62 yaşındaki Rousseff, askeri diktatörlüğe karşı verdiği mücadeleyle de tanınıyor. Roussef, seçilmesi durumunda, Lula'nın sosyal programları ile diğer siyasi çalışmalarını sürdüreceği taahhüdünde bulunmuştu. Lula, sosyal programlarıyla 20 milyon Brezilyalıyı fakirliğin pençesinden kurtarmıştı.

