Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı: Fethullah Gülen Özel Harp Dairesi elemanıydı

Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olarak gösterilen ve açılan davalarda 1 numaralı sanık olan Fethullah Gülen'in "Özel Harp Dairesi elemanı" olduğunu iddia etti. Pekin, "Muvazzaf subay gibi daimi görevli değil. Bunlar ismen kaydedilmiş gerektiğinde kullanılmak üzere adamlar" dedi.

Milliyet'ten Tunca Bengin'e konuşan Pekin, "Fetullah Gülen Özel Harp Dairesi elemanı mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Evet. Özel Harp Dairesi’ne bağlı Seferberlik Tetkik Kurulu’nun elemanıydı. Eleman muvazzaf subay gibi daimi görevli değil. Bunlar ismen kaydedilmiş gerektiğinde kullanılmak üzere adamlar. Yerleri, hareket tarzları belli ve bütün bunlara birtakım kolaylıklar sağlanmış, bir takım haklar tanımışlar. Siyasiyse desteklenmiş, tüccarsa ihalede, kredi verilmede kolaylık sağlanmış ya da kanaat önderiyse bunların faaliyetlerine müsaade edilmiş falan gibi. Hatta 1980 yılında İzmir’de Sıkıyönetim Komutanı amiral Fetullah Gülen’i tutukluyor fakat daha sonra serbest bırakıyor.”

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