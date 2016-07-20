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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri tutuklandı

Muharrem Köse'nin darbe sonrası TSK'daki atamaları hazırladığı iddia edilmişti

20 Temmuz 2016 04:46

Eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Anadolu Ajansı darbe girişiminden bir gün sonra geçtiği haberde, girişimin bir süre önce görevden alınan Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse tarafından planlandığını geçmişti. 

Haberde, "AA'ya konuşan askeri kaynaklar, İstanbul ve Ankara'daki askeri kalkışmanın görevden alınan Albay Köse başkanlığında planlandığını kaydetti" denilmişti. 

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