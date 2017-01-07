Eski Genelkurmay Başkanı Özel: Görevim süresince kalkışma olacağına dair en küçük emare tespit edilememiştir

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Necdet Özel, 'FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun yazılı 9 sorusuna 7 sayfalık cevap gönderdi. Özel, cevabında, komisyonun çalışmalarına azami ölçüde olumlu katkıda bulunabilmek, 4 yıllık görev süresince çok yoğun bir gündemle meşgul olması nedeniyle konuları, bu konulara yapılan işlemleri hatırlayabilmek için zamana ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle de komisyona yüz yüze katılmak yerine, sorulara yazılı cevap vermek istediğini belirtti.

Özel, görev süresi boyunca darbe kalkışmasına ilişkin olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içinde en küçük bir emare tespit edilmediğini belirterek "Görev sürem içinde, TSK içinden silahlı bir kalkışma olacağına dair en küçük bir emare tespit edilememiş ve herhangi bir kaynaktan da bilgi alınmamıştır. Dikkatlerinize sunmak istediğim ve önemsediğim bir konu, 15 Temmuz hain darbe girişimi, kalkışması sonucunda oluşan resme bakarak daha önce belirttiğim dönemler ve zaman dilimleri kendi koşulları içinde değerlendirilmeden yapılan ve yapılacak olan yorumların, değerlendirmelerin doğru olmadığını ve olamayacağını düşünüyorum" dedi.

'FETÖ'nün bir dönem "Dini değerleri istismar eden gruplar" arasında değerlendirildiğini ve faaliyetlerinin milli güvenliğe tehdit teşkil ettiğini aktaran Özel, şu görüşlere yer verdi:

"29 Nisan 2015'te 'Milli güvenliği tehdit eden legal görünümlü illegal bir yapı' olduğu resmen belirtilmiştir. FETÖ/PDY konusunun Ekim 2010 öncesi dönem, Ekim 2010 - 2013 sonu dönemi ve 2014-18 Ağustos 2015 dönemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Birinci dönemde, devletimizin resmi belgelerinde, mevcut cemaat ve tarikatların tamamının 'dini değerleri istismar eden gruplar' içinde mütalaa edildiği ve milli güvenliğimize tehdit olarak değerlendirildiği ve bu değerlendirme ışığında çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Bu dönemde arşiv kayıtlarımıza göre, bin 116 personelin TSK ile ilişiklerinin kesildiği ve yine kayıtlarımıza göre, ilişiği kesilen bu personelden 400 kişinin Fetullah Gülen Grubu ile iltisaklı olduğu yönündedir."

Ekim 2010 ve 2013 sonu döneminde ise devletin resmi belgelerinde, tehdit değerlendirmesinin değiştiğinin, cemaat ve tarikatların faaliyetlerinin güvenliğe tehdit oluşturmadığının görüldüğünü aktaran Özel, bu dönemde hakkında işlem yapılan personelin olmadığını bildirdi.

2014 - 18 Ağustos 2015 döneminde ise yapının "Milli güvenliği tehdit eden legal görünümlü illegal yapı" olarak adlandırıldığını ifade eden Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"2014 yılı başından itibaren isim bazında bazı TSK mensuplarının paralel yapıyla irtibatlı oldukları yönündeki iddialar üzerine harekete geçilmiş ve iddialar incelenmiştir. Süreç içinde MİT ve EGM'den bilgi talebinde bulunulmuştur. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa göre, (Asker kişiler hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar ve şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması, ihbar ve şikayet dilekçesinde dilekçe sahibinin ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunludur.

Bu şartları taşımayan ihbar ve şikayetler işleme konulmaz.) hükmüne rağmen Genelkurmay Askeri Savcılığına adli soruşturma emri verilmiştir. Bununla eş zamanlı olarak, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı koordinatörlüğünde Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlıkları, Personel Başkanlıkları ve Adli Müşavirliklerinin ortak çalışma yapması yönünde idari soruşturma emri verilmiştir. Görevim esnasında yaptırdığım incelemeler neticesinde, adli ve idari soruşturmaların tamamlanmadığı, tamamlanan idari soruşturmalarda da mevcut bilgiler ışığında ilgili personel hakkında yasal bir işlem yapılmasına gerek duyulmadığı değerlendirilmiştir."

Özel'in Darbe Komisyonu'na verdiği cevabın tam metnini okumak için tıklayın