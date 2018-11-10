Eski Genelkurmay Başkanı İlker Bağbuğ'dan Atatürk mesajı

26. Genelkurmay Başkanı İlker Bağbuğ Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünün bir matem günü olarak kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Başbuğ, bugünü "Dikkatlerimizi bir kez daha O'nun düşüncelerine yöneltmek için bir fırsat olarak görmeliyiz" diye değerlendirdi.

Başbuğ Twitter'dan 10 Kasım'a yönelik olarak bir mesaj paylaştı. Eski Genelkurmay Başkanı şunları kaydetti: