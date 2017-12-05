T24 LogoT24 Logo
Spor

Eski Galatasaraylı Jo Brezilya Serie A'da yılın futbolcusu seçildi

İSTANBUL, (DHA) Brezilya Serie A'da şampiyon olan Corinthians'ın golcüsü eski Galatasaraylı Jo ligde yılın futbolcusu seçildi

05 Aralık 2017 13:51

İSTANBUL, (DHA)

Brezilya Serie A\'da şampiyon olan Corinthians\'ın golcüsü eski Galatasaraylı Jo ligde yılın futbolcusu seçildi. 34 maçta 18 gol atan Jo , takımının lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı.
2009-2010 sezonunun 2\'nci yarısında Galatasaray forması giyen Jo, 15 maçta 3 gol kaydetmiş ve performansının yeterli bulunmamasından dolayı gönderilmişti. Serie A\'da yılın futbolcusu  ödülünü alan Jo, \" İyi bir yıl geçirdim ve Corinthians taraftarının desteğinden dolayı çok mutlu oldum. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum ve ödülümü takım arkadaşlarıma adıyorum\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Brezilya SerieCorinthiansGalatasaraylı JoJoGalatasaraySerieBanaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24