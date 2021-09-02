Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yoğun bakıma alındı

Bugün sabah saatlerinde evinde fenalaşan eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamada yaşamını tehdit eden bir tehlike bulunmadığı kaydedildi.

Geçen ay yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edilmiş ve beyin radyoterapisi uygulanmıştı.

Sarı-kırmızılıların 37. başkanı olan Mustafa Cengiz, 2018'de Dursun Özbek'in yerine göreve gelmiş ve iki ayrı dönemde Galatasaray'a başkanlık yapmıştı. (DHA)

Burak Elmas: Tedavi sürecini yakından takip etmekteyiz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin olarak sosyal medya mecrası Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in tedavi sürecini yakından takip etmekteyiz. Bu zorlu süreci atlatacağına inanıyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz" dedi.

Hastaneden açıklama

Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, şu bilgileri verdi:

"Hastamız Mustafa Cengiz, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanemize getirilmiş olup, planlanan işlemler sırasında nöbet geçirmiştir. Kendisine acilen müdahale yapılmış ve durumu çok hızlı olarak kontrol altına alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirilmelerinde yaşamını tehdit eden bir bulgu saptanmayan Sayın Cengiz, halen yatan hasta servisinde takip altındadır."