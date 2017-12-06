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Eski futbolcu Zafer Biryol tutuklandı

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) - FETÖ'nün futboldaki yapılanması soruşturması kapsamında, savcılığın itirazı sonrasında çıkarılan yakalama kararıyla yeniden gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol tutuklandı

06 Aralık 2017 21:12

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) - FETÖ\'nün futboldaki yapılanması soruşturması kapsamında, savcılığın itirazı sonrasında çıkarılan yakalama kararıyla yeniden gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol tutuklandı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, bugün gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen Biryol\'un tutuklanmasına karar verildi. 

İLK KEZ 17 KASIM\'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI 
Zafer Biryol, 17 Kasım\'da Bylock kullandığı iddiasıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Biryol, 28 Kasım\'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Biryol, soruşturmayı yürüten savcılığın itirazı sonucunda çıkarılan yakalama kararı üzerine bugün polis tarafından gözaltına alınmıştı.

(FOTOĞRAF)

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