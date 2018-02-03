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Eski futbolcu, otomobilinde öldürüldü

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde eski amatör futbolcu Enes Burak Barış (27), otomobilinde motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi

03 Şubat 2018 17:15

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde eski amatör futbolcu Enes Burak Barış (27), otomobilinde motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Atatürk Bulvarı\'ndaki İskenderun Diş Hastanesi kavşağında gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Bir alışveriş merkezindeki kafeden ayrılan Enes Burak Barış, otomobiline binerek, Atatürk Bulvarı\'na doğru yola çıktı. Barış, aracıyla kavşaktan dönerken, arkasından takip eden motosikletteki kar maskeli 2 kişi tabancayla ateş açtı. Barış, kafasına isabet eden kurşunla yaşamını yitirirken, araç da kavşaktaki kaldırıma çarpıp, durdu.
Eski adı İskenderun Demir Çelikspor olan amatör Körfez İskenderunspor\'da forma giydiği bildirilen eski futbolcu Enes Burak Barış\'ın katil zanlılarının yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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