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ESKİ FUTBOLCU MECNUR ÇOLAK DA GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A)

21 Haziran 2011 16:11

-ESKİ FUTBOLCU MECNUR ÇOLAK DA GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - Borsada manipülasyon yapıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında eski futbolcu Mecnur Çolak'ın da olduğu öğrenildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, borsada manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen gruba yönelik operasyonunda gözaltına alınan 29 kişinin arasında, borsada çalışan görevlilerin, aracı kurum yetkililerinin yanı sıra daha önce düzenlenen başka manipülasyon soruşturmalarında da adı geçen eski futbolcu Mecnur Çolak'ın da bulunduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında, A Milli Futbol Takımı antrenörlerinden Engin İpekoğlu da gözaltına alınmıştı.

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