T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eski futbolcu George Weah Liberya Cumhurbaşkanı seçildi

Mergim Özdamar / İstanbul, 27 Aralık (DHA) – Eski Ballon D’or (Avrupa’da Yılın Futbolcusu) ödülünün sahibi George Weah, Batı Afrika ülkesi Liberya’nın Cumhurbaşkanı seçildi

27 Aralık 2017 19:43

Mergim Özdamar / İstanbul, 27 Aralık (DHA) – Eski Ballon D’or (Avrupa’da Yılın Futbolcusu) ödülünün sahibi George Weah, Batı Afrika ülkesi Liberya’nın Cumhurbaşkanı seçildi.
51 yaşındaki eski futbolcu, 15 eyaletten 13’ünü kazandı.
73 yaşındaki rakibi ve şu anki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joseph Boakai, sadece iki ili kazanabildi.
Weah, Liberya\'nın 25. Cumhurbaşkanı oldu.
Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea ve Manchester City ve Marsilya gibi uluslar arası takımlarda oynayan Weah, Ballon d\'Or’u kazanan tek Afrikalı.
Weah ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi En Yüksek Skor ödülünü, Coupe de France, Ligue1, Coupe de la Ligue, Serie A unvanını, İngiliz FA Kupasını da kazandı.
Weah, sonuç açıklanmadan önce Twitter\'da yaptığı paylaşımda, \"Bu son derece uzun seçim sezonu sırasında kampanyamıza katkıda bulunan arkadaşlarıma, aileme ve sadık yandaşlarımıza çok minnettarım\" dedi.
Weah, Afrika\'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı, ekonomist ve Nobel Barış Ödülü sahibi Ellen Johnson Sirleaf\'ın yerini alacak.
Liberya’da ilk kez demokratik olarak seçilen bir hükümetten diğerine iktidar devri oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MergimAralık DHAEski Ballon Dor Avrupada Yılın FutbolcusuGeorge Weah Batı AfrikaLiberyanın CumhurbaşkanıCumhurbaşkanı Yardımcısı Joseph BoakaiWeah LiberyaCumhurbaşkanıParis SaintGermain AC Milan ChelseaManchester City

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24