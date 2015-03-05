Erdoğan'a 'Hoşgeldin Allah'ın elçisi' tezahüratı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir dönem futbol oynadığı Tophane Tayfun Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Erdoğan'ı koruyan özel harekat polisi, otomotik silahının şarjörünü düşürdü. Karşılama sırasında bir kişinin Erdoğan'a "Hoşgeldin Allah'ın elçisi" diye seslenmesi ise dikkat çekti. "Allah'ın elçisi" ifadesi İslam'da Hz. Muhammed için kullanılıyor.

Erdoğan, Tophane Tayfun Spor Kulübü'nü ziyaret ederek yönetici ve sporcularla çay içip sohbet etti. Ziyarette, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da yer aldı.

Yarım saat kulüpte kaldı

Tophane-i Amire'deki törenin ardından yürüyerek Tophane Tayfun Spor Kulübüne gelen Erdoğan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kulüp binasına giren Erdoğan yaklaşık yarım saat içeride kaldı.

Ö zel harekat polisi silahın şarjörünü düşürdü

Erdoğan için çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumakla görevli CAT timindeki bir özel harekat polisi, otomotik silahının şarjörünü düşürdü.

Koruma polisi şarjörü kontrollü bir şekilde yerine taktı.

Erdoğan ziyaretinden ardından Kuruçeşme'de demirli Savarona yatına geçti.

Erdoğan'ın karşılanması anında dikkat çeken tezahüratla ilgili video şöyle: