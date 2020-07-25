Eski Formula 1 pilotu yoğun bakıma alındı; durumu kritik

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Eski Formula 1 pilotu ve Paralimpik sporcu Alex Zanardi, bir nöro-rehabilitasyon merkezine yatırıldıktan günler sonra yoğun bakıma alındı.

20 yıl önce yarışırken geçirdiği bir kazada iki bacağı da Ampute edilen sporcu, haziran ayında büyük bir bisiklet kazası geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede ameliyat edilen ve yapay komaya sokulan Zanardi, geçen salı günü komadan çıkarıldıktan sonra bir nöro-rehabilitasyon merkezine kaldırılmıştı.

Cuma günü İtalyan sporcunun "durumunun kritik olduğu" ve Milano San Raffale hastanesinde yoğun bakım ünitesine alındığı dorulandı.

2001'de Lausitzring'deki CART yarışındaki kazada iki bacağını da kaybeden Zanardi, 2012 ve 2016 Paralimpik Oyunları'nda 4 altın madalya kazandı. Bisiklet kazasından önce Zanardi, Tokyo oyunlarına hazırlanıyordu.