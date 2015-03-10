T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eski First Lady'ye 20 yıl hapis cezası

Fildişi Sahili eski devlet başkanının eşi 'ulusal güvenliği tehlikeye soktuğu' gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkûm edildi

10 Mart 2015 17:17

Fildişi Sahili'nin eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo'nun eşi Simone Gbagbo, "ulusal güvenliği tehlikeye soktuğu" gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkûm edildi. Abidjan Mahkemesi, 20 yıl hapsin yanı sıra Simone Gbagbo'nun 10 yıl sivil haklardan yoksun bırakılmasına hükmetti. Gbagbo'nun avukatlarından Dirabu Mathurin Alberic, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde Kasım 2010'daki devlet başkanlığı seçiminde yenilgiyi kabul etmeyen Laurent Gbagbo, koltuğu rakibi Alassane Ouattara'ya bırakmamış, çıkan şiddet olaylarında yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

AA'da yer alan habere göre, Gbagbo ve eşi, seçimden 5 ay sonra Nisan 2011'da Abidjan kentinde, evlerinin bodrumundaki bir sığınakta yakalanmıştı.

 

Ulusal Ceza Mahkemesi’nde yargılanması istenmişti

 

Laurent Gbagbo'nun Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına karar verilmişti. Gbagbo, Lahey'e gönderilmeden önce eşi ile Fildişi mahkemeleri tarafından "finansal suçlardan" yargılanmıştı.

Devlet Başkanı Alassane Ouattara, kısa süre önce eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo ve yandaşlarına açılan davaların artık ülkede görülebileceğini açıklamıştı.

ETİKETLER

fildişi sahilieskifirst lady20 yılhapis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24