Eski First Lady'ye 20 yıl hapis cezası

Fildişi Sahili'nin eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo'nun eşi Simone Gbagbo, "ulusal güvenliği tehlikeye soktuğu" gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkûm edildi. Abidjan Mahkemesi, 20 yıl hapsin yanı sıra Simone Gbagbo'nun 10 yıl sivil haklardan yoksun bırakılmasına hükmetti. Gbagbo'nun avukatlarından Dirabu Mathurin Alberic, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde Kasım 2010'daki devlet başkanlığı seçiminde yenilgiyi kabul etmeyen Laurent Gbagbo, koltuğu rakibi Alassane Ouattara'ya bırakmamış, çıkan şiddet olaylarında yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

AA'da yer alan habere göre, Gbagbo ve eşi, seçimden 5 ay sonra Nisan 2011'da Abidjan kentinde, evlerinin bodrumundaki bir sığınakta yakalanmıştı.

Ulusal Ceza Mahkemesi’nde yargılanması istenmişti

Laurent Gbagbo'nun Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına karar verilmişti. Gbagbo, Lahey'e gönderilmeden önce eşi ile Fildişi mahkemeleri tarafından "finansal suçlardan" yargılanmıştı.

Devlet Başkanı Alassane Ouattara, kısa süre önce eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo ve yandaşlarına açılan davaların artık ülkede görülebileceğini açıklamıştı.