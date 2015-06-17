Eski FIFA yetkilisi Chuck Blazer 4 yıllık ABD muhbiri çıktı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) eski yetkilisi Chuck Blazer'ın, organizasyonla ilgili olarak yürütülen soruşturmada 2011'den beri Amerikalı savcılarla gizli şekilde işbirliği yaptığı ortaya çıktı.

70 yaşındaki Blazer'ın rüşvet aldığını, kara para akladığını ve vergi kaçırdığını itiraf etmesinin ardından savcılarla anlaşmaya vardığı belirlendi.

Anlaşmanın detayları, beş medya grubunun talebi üzerine mahkeme kararı ile kamuoyuna açıklandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, yapılan açıklamaya göre Blazer'ın savcılarla işbirliği 2011 yılının son günlerine dayanıyor.

Tarafla Kasım 2013'te, yaptıkları işbirliğini 19 maddelik yazılı bir anlaşma ile perçinlemiş.

Bu anlaşmada Blazer'ın soruşturmayla bağlantılı olabilcek tüm belgeleri teslim edeceği, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) kendisine vereceği gizli görevleri de yerine getireceği yazıyor.

Amerikan New York Daily News gazetesi geçen yıl, Blazer'ın 2012'de Londra'da yapılan Olimpiyat Oyunları sırasında bazı yetkililer ile görüşmelere, anahtarlığına takılı bir dinleme cihazı ile katıldığını yazmıştı.

17 yıllık İcra Kurulu üyesi

Chuck Blazer, 1997-2013 yılları arasında FIFA İcra Kurulu üyesiydi

Amerikalı savcılar geçen ay kimisi eski kimisi halen görevdeki 14 FIFA yetkilisi hakkında yolsuzluk ve rüşvet suçlarından soruşturma açmış, yedi kişi İsviçre'de gözaltına alınmıştı.

FIFA Başkanı Sepp Blatter, İsviçre'de de yürütüldüğü ortaya çıkan soruşturmanın ardından görevi bırakacağını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından FIFA üyesi 209 ülke yeni bir başkan seçecek.

FIFA İcra Komitesi önümüzdeki ay yapacağı toplantıda, seçimin ne zaman yapılacağına karar verecek.