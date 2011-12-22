-Eski Fenerbahçeli futbolcu balkondan düştü KOCAELİ (A.A) - 22.12.2011 - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sigara içmek için çıktığı balkondan dengesini kaybederek düşen eski Fenerbahçeli futbolcu Halil İbrahim Kara, yaralandı. Mahmutpaşa Mahallesi'nde bir binanın 1. katında oturan akrabasını ziyarete giden Halil İbrahim Kara, sigara içmek için çıktığı balkondan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Evdekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, buradaki müdahalelerin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 1992-1994 yılları arasında Kocaelispor'da daha sonra da transfer olduğu Fenerbahçe'de de bir süre futbol Kara'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.