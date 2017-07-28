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Spor

Eski Fenerbahçe ve Başakşehir oyuncusu 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltında!

Başakşehir "Fiyatlarda anlaşamadık" diyerek yollarını ayırmıştı

28 Temmuz 2017 18:21

Eski Fenerbahçe ve Başakşehir futbolcusu Bekir İrtegün, 'ByLock kullandığı' gerekçesiyle 'FETÖ' operasyonu kapsamında gözaltına alındı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla Bekir İrtegün Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Başakşehir Spor Kulübü futbolcunun sözleşmesini "Fiyatlarda anlaşamadık" diyerek feshetmişti.

Başakşehir Spor Kulübü’nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ’nün kriptolu ‘ByLock’ haberleşme programını kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre, ByLock kullandığı tespit edilen Bekir İrtegün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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