T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Fenerbahçe TV Haber Müdürü, gözaltına alındı

ByLock kullandığı iddia edilen 35 medya çalışanı, gözaltına alınmıştı

12 Ağustos 2017 16:46

‘FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olduğu belirtilen ByLock’u kullandığı iddia edilen, eski Fenerbahçe TV Haber Müdürü Yasir Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Habertürk'ten Veli Sarboğa'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olduğı belirtilen ByLock'u kullandığı iddia edilen 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'nün talimatıyla Birgün gazetesi editörü Burak Ekici, Vatan gazetesi sayfa sekreteri Yusuf Duran, İhlas Haber Ajansı (İHA) eski İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir, Türkiye gazetesi eski yazarı Ahmet Sağırlı'nın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli önceki gün gözaltına alınmıştı. 25 gazeteci ise adreslerinde bulunamamıştı.

Fenerbahçe TV'nin eski haber müdürü gözaltında

İstanbul Güvenlik Şube müdürlüğü ekipleri, dün ‘FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olduğu belirtilen ByLock’u  kullandığı iddia edilen eski Fenerbahçe TV'nin Haber Müdürü Yasir Kaya'yı da gözaltına aldı. CNN Türk'den 2004 yılında Fenerbahçe TV'ye transfer olan Yasir Kaya, 3 Temmuz 2011 yılındaki şike soruşturmasında gelişmeleri Çağlayan Adliyesi'nde canlı bağlantılarla duyurmuştu.

Aynı soruşturma kapsamında 24 gazeteci ise adreslerinde bulunamadığı için firari olarak aranıyor. Hakkında gözaltı kararı verilen eski Taraf gazetesi muhabiri Aysun Yazıcı'nın 31 Ekim 2016 tarihinde yurtdışına çıkış yaptığı tespit edildi.

ETİKETLER

fenerbahçetveskihaber müdürüyasin kayafetögözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24