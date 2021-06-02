Aziz Yıldırım, basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe'de kongre öncesi eski başkan Aziz Yıldırım da bir toplantısı gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, bugün yaptığı basın toplantısında seçim tarihiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak."

Aziz Yıldırım'dan kongre öncesi basın toplantısı

Fenerbahçe kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım da, yakın zamanda kongre öncesinde bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.

2018 yılından düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, kongre üyeleri tarafından 3 yıllığına göreve getirilmişti.

Ali Koç, 16 bin 92 oy alarak yeni başkan olurken, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oyda kaldı.