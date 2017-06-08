Eski FBI Direktörü: Trump'ın yalan söyleyebileceğini düşündüğüm için görüşmeyi kayıt altına aldım

Eski FBI Direktörü James Comey, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki Rusya iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde ifade verdi.

Trump ile 6 Ocak’ta gerçekleşen görüşmesini “Trump’ın yalan söyleyebileceğini düşündüğü için” kayıt altına aldığını ifade eden Comey, yakın bir arkadaşından Trump'la yaptığı görüşmelerin kayıtlarını basınla paylaşmasını istediğini ve bu kayıtların paylaşılmasının özel yetkili savcı atanmasına yol açmış olabileceğini kaydetti. Comey ayrıca Trump'ı, elinde yaptıkları görüşmelere dair kayıtlar olması durumunda bunları yayınlamaya davet etti.

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya ile bağlarının araştırıldığı soruşturmaya da değindi.

Comey, Flynn soruşturmasının durdurulması için Trump'tan emir almadığını söyledi. Ancak konuyla ilgili Trump'ın "Umarım bu işin peşini bırakırsınız" dediğini aktardı. Trump'ın bu sözlerinden soruşturmaya son vermesini istediği yönünde bir anlam çıkardığını komite ile paylaştı.

Comey, ABD başkanlık seçimleri kampanyası sırasındaki eylemleri nedeniyle görevden alındığı yorumları karşısında ise "Bu benim için bir anlam ifade etmiyor" dedi. FBI'in dürüst ve güçlü bir kurum olduğunu da kaydeden Comey, FBI'in kendisi olmadan da iyi olacağını söyledi.

Dünya canlı izledi

ABD'de aylardır gündemin bir numaralı maddesi olan Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturmada kilit isimlerden biri olan eski FBI Direktörü James Comey ifade verdi.

Soruşturmanın başında olan ancak Trump tarafından görevine son verilen eski FBI Direktörü James Comey, ABD Senatosu'daki ifadesi ABD medyası tarafından canlı yayınlandı.

Comey'nin ifadesinden satırbaşları:

"Trump yönetimi, organizayonun düzensizlik içinde olduğunu söyleyerek beni ve FBI'ı karalamayı tercih etti. Amerikan halkının bilmesini isterim ki, FBI dürüst, güçlüdür ve daima bağımsız olacaktır. Trump yönetimi benim ve FBI hakkında yalan söyledi.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair şüphem yok. Hiçbir oyun değiştirilmediğine eminim.

Trump'ın Flynn hakkında bana söyledikleri oldukça rahatsız ediciydi. Ancak Trump'ın soruşturmayı engellediğini söylemek benim işim değil. Trump bana Rusya soruşturmasını durdurmamı söylemedi.

FBI, 2015 yazından beri Rusya'nın siber saldırılarının farkındaydı. Seçim kampanyası döneminde yüzlerce, belki de binlerce ABD kurumu, Rusya'nın siber saldırısına uğradı. Hükümet kurumlarını ve kar amacı gütmeyen kuruluşları hedef almak için devasa bir çaba sarf edildi. En az yüzlerce kurum hedef alındı.

"Trump'ın yalan söyleyebileceğini düşündüm"

Trump'ın 6 Ocak'ta yaptığımız görüşmeyle ilgili yalan söyleyebileceğini düşündüm. Bir gün kendimi savunmam gerekeceğini biliyordum. Önceki başkanlar Obama ve Bush ile olan görüşmelerimi kayıt altına alma ihtiyacı hissetmemiştim. Trump'la konuşmalarımızın kaydını tuttum. Sanırım 9 konuşmanın tamamının kaydını tuttum.

(Şubat ayında Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmeyle ilgili) Başkan benimle yalnız konuşmak istedi. Adalet Bakanı kalacaktı ancak Trump ona teşekkür etti ve benimle yalnız kalmak istedi. Odada kalan son kişi Jared Kushner'di. Başkan onu da gönderdikten sonra, odada ikimiz yalnız kaldık. Başkan bana, Mike Flynn ile ilgili konuşmak istediğini söyledi. Flynn bir önceki gün istifa etmişti. Başkan, Flynn'in Ruslarla konuşarak yanlış bir şey yapmadığını ancak Başkan Yardımcısı'nı yanlış bilgilendirdiği için onu gönderdiğini söyledi. Flynn hakkında başka endişeleri olduğunu da söyledi. Problem hakkında uzun uzun yorumlar yaptı.

Trump hakkında soruşturma yoktu

Ben FBI Direktörü iken Trump hakkında yürütülen bir soruşturma yoktu.

(Flynn hakkındaki Trump ile arasındaki konuşma) Başkan bana Flynn hakkındaki soruşturmayı düşürmemi doğrudan emretmedi. 'Umarım peşini bırakırsın' dedi. Seçtiği kelimeler buydu. Bu konuşma beni çok şaşırttı ve şok etti. Bu isteği bir emir olarak algıladım. Trump'ın isteğini hemen reddetmedim çünkü çok şaşırmıştım. Trump, soruşturmanın tüm zamanını aldığını ve odaklanması gereken konulara odaklanmayı zorlaştırdığını düşünüyordu

FBI, Adalet Bakanı Sessions'ın kendini Rusya soruşturmasından çekmesinin 'bazı sebepleri' olduğunu düşünüyor. Halka açık bir şekilde daha fazla şey söyleyemem.

"Trump ile yaptığımız konuşmayı basına sızdırdım"

Trump ile yaptığımız konuşmayla ilgili tuttuğum notu basınla paylaşmasını bir arkadaşımdan istedim. Bunun soruşturmaya özel bir savcı atanmasına öncülük edebileceğini düşündüm. Görevden alınmış sade bir vatandaş olarak bunu yapmakta özgürdüm.

Trump'la Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiasını hiç konuşmadım.

FBI ajanları Trump'ın Flynn hakkındaki talebini duysaydı bunun gerçekten dondurucu bir etkisi olurdu.

Trump'ın Rusya'yla gizlice anlaşıp anlaşmadığı konusunda halka açık bir bilgi vermeyeceğim."