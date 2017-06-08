Eski FBI Direktörü Comey: Trump, Flynn hakkında soruşturma başlatılmasını istemedi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan eski FBI Direktörü James B. Comey'ın yazılı ifadesi yeni FBI Direktörünün açıklamasından saatler sonra basına yansıdı. Bugün ABD Senatosunda Rusya soruşturması ile ilgili konuşması beklenen Comey, Trump'ın kendisine 'sadakat bekliyorum' dediğini ve Flynn ile ilgili soruşturma başlatılmasına karşı çıktığını iddia etti.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Comey’ın Perşembe günü Senato’ya vereceği ifade öncesi yazılı beyanları ABD basınında yer aldı. New York Times gazetesi, Trump’ın Comey’den tam sadakat beklediğini yazdı. Comey Trump’ın sadakat beklentisi için, “Sadece sessizce birbirimize baktık” diyor.

Trump Flynn soruşturmasını istemedi

Comey, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn’in istifasından bir gün sonra Beyaz Saray’da gerçekleşen bir toplantının sonunda Trump’ın kendisi ile Flynn hakkında konuşmak istediğini söyledi.

Trump’ın Rusya ile bağlantıları olduğu iddia edilen Flynn için “İyi bir adam ve çok çalıştı” dediğini belirten Comey, Trump’ın Flynn’in yolunda gitmesine izin verilmesini ve soruşturma açılmasını istemediğini iddia ediyor. Comey, bu görüşme için “Başkan’ın Flynn ile ilgili herhangi bir soruşturma açmamızı istemediğini anladım” ifadesini kullanıyor.

Trump’tan 30 Mart’ta bir çağrı aldığını söyleyen Comey,Trump’ın Rusya soruşturmasını ülke adına hareket etme kabiliyetini bozan bir bulut olarak nitelendirdiğini ve bu bulutu kaldırma çağrısı yaptığını söylüyor. Trump’ın bu çağrısını 11 Nisan’da yenilediğini iddia ediyor.

Zamanlama dikkat çekti

Eski FBI Direktörünün bu açıklamalarının Trump’ın yeni FBI Başkanı olarak Wray’ın ismini açıklaması ile aynı güne denk gelmesi ise dikkat çekti. Comey’in açıklamalarının Trump’ın FBI Başkanının ismini açıklamasını gölgede bıraktığı belirtliyor.

ABD Senatosu'nda konuşacak

Bugün ABD Senatosu’nda Rusya soruşturması ile ilgili konuşması beklenen Comey’ın yapacağı açıklamaların Trump yönetimini zor durumda bırakabileceği iddia ediliyor. ABD’de Başkan Trump karşıtlarının dikkat kesildiği bugünkü oturumda Comey’in yapacağı açıklamaların Trump’ın görevden alınması ile ilgili iddialar için de zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.