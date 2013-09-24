Eski FBI ajanı hükümet sırlarını sızdırdığını kabul etti

Amerikalı eski FBI ajanı Donald Sachtleben, El Kaide örgütünün bombalı saldırı planlarının önlenmesine ilişkin gizli hükümet belgelerini bir gazeteciye sızdırdığını kabul etti.

Sachtleben'in kimliği, Associated Press (AP) haber ajansının telefon kayıtlarında yapılan inceleme sonucu belirlendi.

Yetkilileri harekete geçiren ise AP'nin, 2012 yılının Mayıs ayında CIA'in Yemen'de yürüttüğü bir operasyonda, ABD uçağına yönelik bombalı saldırıyı önlediğine dair bir haber yayınlaması oldu.

Associated Press telefon kayıtlarına el konmasını "benzeri görülmemiş bir haksız müdahale" diye nitelerken ABD Adalet Bakanlığı, basına sızan bilgilerin ABD ulusal güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiği açıklamasında bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sachtleben'in izinsiz ve mazur görülemeyecek bir şekilde bu gizli bilgileri açıklayarak Amerikan vatandaşlarının yaşamını tehlikeye attığı görüşü dile getirildi.

Donald Sachtleben'ın, FBI'da 1983-2008 yılları arasında bomba teknisyeni olarak görev aldığı belirtiliyor. O dönemde Sachtleben'in en gizli belgelere erişim izni de vardı.

Mahkemede yer alan belgelere göre Sachtleben, sözleşmeli olarak 2008'den sonra da çalışmaya devam ettiğinden erişim izinleri korundu.

Sachtleben, mahkemede imzaladığı belgeyle 2 Mayıs 2012'de bir gazeteciye gizli bilgi sızdırdığını kabul etti.

55 yaşındaki Sachtleben'in suçunu itiraf etmesi karşılığı yapılan anlaşma gereği, 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Sachtleben, daha önce de çocuk pornografisi suçlamalarına ilişkin kimi bilgileri sızdırdığını kabul etmişti.

BBCTürkçe