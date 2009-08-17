Eski eşten inanılmaz intikam!

Kuveyt'te bir düğün çadırının yanmasıyla 43 kadın hayatını kaybetmişti. Yangının çıkış nedeni belli oldu. Düğün sahibinin 23 yaşındaki eski karısının intikam için çadırı ateşe verdiği ortaya çıktı.



43 kadını yaktı !..



Kuveyt'te düğün çadırındaki yangınla ilgili olarak, düğün sahibinin eski karısı, intikam için misafir çadırını kendisinin ateşe verdiğini itiraf etti.



El Kabas gazetesindeki haberde, eski kocasından kötü muamele gördüğünü söyleyen 23 yaşındaki kadının, intikam almak amacıyla kadın ve çocuk misafirlerin bulunduğu çadırı benzin kullanarak ateşe verdiğini itiraf ettiği belirtildi.



Bu haber, henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmazken, itfaiye müdürü General Casim Mansuri, ölü sayısının 43'e yükseldiğini bildirdi.



General Mansuri, ağır yanıklarla hastaneye kaldırılan 2 kadının daha öldüğünü, böylece ölü sayısının 43'e çıktığını kaydetti.

