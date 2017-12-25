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Eski eşiyle kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'da, eski eşi Esra Yalçın (28) ile kızı Beren Yıldız'ı (5) bıçaklayarak, öldüren Gökhan Yıldız (29), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

25 Aralık 2017 16:58

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY\'da, eski eşi Esra Yalçın (28) ile kızı Beren Yıldız\'ı (5) bıçaklayarak, öldüren Gökhan Yıldız (29), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 29 Mart günü, İskenderun ilçesinde meydana geldi. Kayseri Adliyesi\'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Gökhan Yıldız, iddiaya göre, boşandığı eşi Esra Yalçın ile konuşup, barışmak amacıyla İskenderun\'a geldi. Mustafa Kemal Mahallesi, Bahriye Üçok Caddesi, Buse Coşkun Irmak Apartmanı\'nın 4\'üncü katındaki Yalçın\'a ait evde konuşmaları sırasında çift, bir kez daha anlaşmazlığa düştü. Yıldız, tartışma sırasında eski eşi Yalçın ile kızı Beren\'i bıçaklayarak, öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Gökhan Yıldız, tutuklanarak, cezaevine konuldu. Tutuklu sanık Yıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı İskenderun 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada pişman olduğunu söyleyen Yıldız, \'kızını öldürmek\'ten ağırlaştırılmış müebbet, \'eski eşini öldürmek\'ten ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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