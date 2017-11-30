Eski eşinin uyurken üzerine kızgın yağ döküp, başına satırla vuran kadın adliyede

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, boşanmalarına rağmen birlikte yaşamayı sürdürdüğü 42 yaşındaki Ayhan Akdemir\'in uyurken üzerine kızgın yağ döküp, başına satırla vuran 40 yaşındaki Emine Sayar, adliyeye sevk edildi. Sayar, polis merkezinde verdiği ifadede, eski eşini cep telefonunu karıştırdığı için yaktığını öne sürdü.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri mahallesinde dün meydana geldi. Bir çocuk annesi Emine Sayar, sabah saatlerinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Ayhan Akdemir\'in üzerine, uyuduğu sırada kızgın yağ döktü. Sayar, yağ döktükten sonra eski eşinin başına da satırla birkaç kez vurdu. Başından 3 darbe alan Akdemir, kaçarak, kendisini tuvalete kilitleyip, canını zor kurtardı. Emine Sayar, bir süre sonra evi terk etti, tuvaletten çıkan yaralı Akdemir de polisi arayıp, yardım istedi. Eve gelen polisler, Akdemir\'i kanlar içinde, şoka girmiş halde buldu. Eli, yüzü kan içinde olan ve vücudunda yanıklar oluşan Akdemir, çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen ve tanınmaz hale gelen Akdemir\'i gören bazı hasta yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Hayati tehlikesi bulunan Akdemir, yoğun bakıma alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ayhan Akdemir\'in şikayeti üzerine Emine Sayar, polis tarafından evinin sokağında yakalanıp, gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği\'nde, dün ifadesi alınan Sayar, olay günü cep telefonunu karıştırdığı için eski eşine çok kızdığını öne sürdü. Sayar, \"Sabah, evde otururken, Ayhan, benim cep telefonumu karıştırdı. Buna kızıp, elinden telefonu aldım. O da yatak odasına gidip, uyudu. Çok sinirlendiğim için öfkemi kontrol edemedim. Ocaktaki kızgın yağı alıp, başına döktüm. Canı yanınca, bana saldırdı. Mutfağa kaçtım. Kendimi savunmak için tezgahta duran satırı aldım. \'Yaklaşma, vururum\' diye bağırdım. Üzerime gelmeye devam edince, başına satırla vurup, evden kaçtım\" dedi.

Geceyi polis merkezinde geçiren Emine Sayar, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI