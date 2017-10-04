Eski eşinin erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürdü

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde, 40 yaşındaki Osman Çeker, eski eşi 36 yaşındaki Ayşe K.\'nin 24 yaşındaki Baran A. ile buluştuğunu görüp, ikiliye saldırdı. Çıkan kavgada Baran A., Osman Çeker\'i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Gelibolu Feribot İskelesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, hükümlü olduğu cezaevinden iki gün önce izinli çıkan Osman Çeker, eski eşi Ayşe K.\'yi takip ederek arkadaşı Baran A. ile buluştuğunu gördü. Bunun üzerine Çeker, feribota binmek üzere iskelede bekleyen ve ikilinin içerisinde olduğu Baran A. yönetimindeki 17 GE 115 plakalı otomobile saldırıp camını kırdı. Araçtan inen Baran A. ve Çeker tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baran A., Çeker\'i yanındaki bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Çeker\'i Gelibolu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çeker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, olayın ardından kaçan Baran A., suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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