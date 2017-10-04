T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski eşinin erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürdü

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde, 40 yaşındaki Osman Çeker, eski eşi 36 yaşındaki Ayşe K

04 Ekim 2017 12:42

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde, 40 yaşındaki Osman Çeker, eski eşi 36 yaşındaki Ayşe K.\'nin 24 yaşındaki Baran A. ile buluştuğunu görüp, ikiliye saldırdı. Çıkan kavgada Baran A., Osman Çeker\'i bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün gece saatlerinde Gelibolu Feribot İskelesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, hükümlü olduğu cezaevinden iki gün önce izinli çıkan Osman Çeker, eski eşi  Ayşe K.\'yi takip ederek arkadaşı Baran A. ile buluştuğunu gördü. Bunun üzerine Çeker, feribota binmek üzere iskelede bekleyen ve ikilinin içerisinde olduğu Baran A. yönetimindeki 17 GE 115 plakalı otomobile saldırıp camını kırdı. Araçtan inen Baran A. ve Çeker tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baran A., Çeker\'i yanındaki bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Çeker\'i Gelibolu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çeker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, olayın ardından kaçan Baran A., suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Doğan ZELOVAGELİBOLUDHAGeliboluOsmanBaranOlayGelibolu FeribotBununGEAraçtanTartışmanınOlayıGelibolu Devlet HastanesiBuradaOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24