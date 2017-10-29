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Eski eşini ve erkek arkadaşını yaralayan eski eş tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da eski eşi 38 yaşındaki Selda Kıral ile onun erkek arkadaşı 36 yaşındaki  Murat Öztürk'ü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 36 yaşındaki Murat Taşçı, çıkarıldığı mankemece tutuklandı

29 Ekim 2017 19:19

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da eski eşi 38 yaşındaki Selda Kıral ile onun erkek arkadaşı 36 yaşındaki  Murat Öztürk\'ü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 36 yaşındaki Murat Taşçı, çıkarıldığı mankemece tutuklandı.
Olay, 3 gün önce İlkadım ilçesi Gebi Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre özel bir okulun mutfak kısmında çalışan  Selda Kıral akşam saatlerinde işten çıkıp kendisini otomobil ile almaya gelen erkek arkadaşı Murat Öztürk ile buluşup evinin önüne geldi. Selda Kıral\'ı otomobil ile takip edin eski eşi Murat Taşçı, otomobilin içinde konuşan ikiliye bıçakla saldırıp yaraladıktan sonra kaçtı. Yüzlerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Selda Kıral ve Murat Öztürk olay yerine gelen ambulanslar ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç kadın ameliyat edildi. 
Olayın ardından kaçan şüpheli dün akşam Canik İlçesi Belediyeevleri Mahallesi\'nde yakalanarak gözaltına alındı. Polise ifade vermeyen Murat Taşçı, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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