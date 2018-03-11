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Eski eşini pompalı tüfekle vurup öldürdü

Ali YAZAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da Nihat K

11 Mart 2018 18:14

Ali YAZAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da Nihat K., eski eşi Lale Yanık\'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, Gölköy ilçesi Ahmetli Mahallesi\'nde meydana geldi. Nihat K. eski eşi 5 çocuk annesi Lale Yanık\'ın yaşadığı eve gitti. Burada ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Yanık\'a ateş ederek öldürdü. 
Nihat K., İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giderek teslim oldu.
Yanık\'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi\'ne gönderildi. Nihat K.\'nin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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