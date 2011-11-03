-Eski eşini öldüren kocaya müebbet BURSA (A.A) - 03.11.2011 - Bursa'da 2009 yılında eski eşi Sefaniye Altın'ı otobüs durağında ruhsatsız tabanca ile öldüren emekli polis memuruna müebbet hapis cezası verildi. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ''yakın akrabayı öldürmek'' suçundan yargılanan tutuklu sanık Mehmet Narin ile sanığın avukatı duruşmada hazır bulundu. Sanığın avukatı Kenan Genç yaptığı savunmada, ''Maktul Sefaniye Narin müvekkilime boşanma davası açmış ve davayı açtıktan sonra kendisine, 'Sana deli gömleği giydireceğim. Üzerindeki üniformayı çıkarttıracağım' demiştir. Daha sonra 2004 yılında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4. İhtisas Dairesi tarafından Mehmet Narin'in, ''paranoid kişilik bozukluğu'' yani ruh sağlığının bozulmuş olduğuna karar verildi ve çift boşandı'' dedi. Boşanmadan sonra kızları Zeynep'in velayetinin Adli Tıp Kurumundan gelen raporun etkisiyle annesine verildiğini anlatan Genç, şöyle devam etti: ''Müvekkilim kızıyla görüşemiyordu. Daha sonra müvekkilim 8 farklı yerden sağlam raporu almıştır. Kızıyla görüşmek istemesine rağmen 7 yıl içerisinde birkaç kez görüşebilmiştir. En son kızıyla telefonda görüşmek isteyen babaya kızı 'Deli Mehmet' deyince bütün bu olanların sorumlusu olarak eski eşi Sefaniye Altın'ı vurmuştur. Öldürmenin hiçbir haklı tarafı olamaz fakat bütün bu yaşananlar ve müvekkilimin 'akıl hastası' raporu alması, cinnet geçirmesine neden olmuştur. Cinayetin tahrik altında işlediğini göz önünde bulundurularak cezasının ona göre verilmesini talep ediyorum.'' Son kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Narin ise ''Avukatımın dediklerine katılıyorum. Takdir mahkemenindir'' dedi. Mahkeme heyeti, sanığa eski eşi Sefaniye Altın'ı öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın mahkemedeki iyi halini göz önünde bulunduran heyet, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi. Narin'e ayrıca ruhsatsız silah kullanmaktan 10 ay hapis ve 500 TL para cezası verdi.