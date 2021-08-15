Eski eşi tarafından silah saldırıya uğrayan Duygu Şeker: Gerekli cezayı olsun, adalet istiyorum

Eskişehir Mihalıççık’ta eski eşi Kazım Ö. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Duygu Şeker, “Gerekli cezayı alsın, adalet istiyorum” dedi. Avukat tutmak için maddi imkânının olmadığını söyleyen Şeker, hukuki destek için çağrıda bulundu.

Gazete Duvar’dan Aynur Tekin’in haberine göre, İstanbul’da yaşayan 33 yaşındaki Duygu Şeker, 13 yıl evli kaldığı Kamil Ö. ile geçtiğimiz yılın kasım ayında boşandı. Mahkeme, çiftin 10 yaşındaki çocuğu için ortak velayet kararı verdi. Eğitimine babasının yanında devam eden kızını görmek için 10 Temmuz cumartesi sabahı eski eşinin evine giden Duygu Şeker, beş kurşunla vuruldu.

Şeker, "Kızımı almaya gittiğimde bahçeden içeri girmek istemedim. O anda evde bulunan arkadaşı ‘Gir Duygu bir şey yapmayacak, korkmanı gerektirecek bir şey yok’ dedi, ona istinaden girdim. Kızımın valizini getirdiler. O sırada kızım evin kapısından çıkarken ilk önce silahı ona doğrulttu. ‘Annenin yanına inmeyeceksin’ dedi. Sonra silahı bana çevirip ateş etmeye başladı. 6 el kurşun sıktı, 5’i vücuduma denk geldi. 5 el kurşun… Beni öldürmek için sıktı ama Allah evladıma bağışladı. Yaşamam bir mucizeydi." diye konuştu.

10 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Şeker’in kalça kemikleri kırıldı ve bağırsaklarının yüzde 80’i alındı. Şu anda yaşamsal ihtiyaçlarını annesinin yardımıyla gideren Şeker, ömür boyu yatağa bağlı kalma riskiyle karşı karşıya.